توجيه من الأسد بشأن ضحايا الجيش السوري

دبي - محمود عبدالرازق - وجه الأسد بزيادة قيمة الهدية النقدية التي كانت توزع على ذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف من قبل الإدارة السياسية بمقدار خمسة أضعاف عما كانت عليه في السابق، بحسب بيان من الصفحة وزارة الدفاع السورية على موقع "فيسبوك".
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كما يشمل توجيه الرئيس السوري، بشار الأسد، تضمين ذوي المفقودين من حاملي بطاقة الشرف بهذه الهدية.
وسيتم توزيع الهدية في جميع المحافظات عبر الحسابات الجارية والصراف الآلي، وذلك للتخفيف عن أعباء استلامها، بالتساوي لمستحقي المعاش عن طريق مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمناسبة عيد الشهداء الموافق السادس من مايو/ أيار من كل عام.