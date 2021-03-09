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السعودية... "شؤون الحرمين" تعلن مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "سبق" السعودي، أطلق السديس برنامجا للتدريب والتأهيل القيادي النسائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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وقال السديس: "‏تقديرا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأهمية الكادر النسائي في تقديم الخدمات بالحرمين الشريفين، تم إطلاق مبادرة (برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي)".

وأضاف أن هذا البرنامج: "من شأنه إعداد وتهيئة المتدربات ليكنّ على قدرٍ من الخبرة والدراية الإدارية، وبما يكسبهن الكفاءة على تنفيذ الأعمال، ووضع خطط العمل.

وتابع أن البرنامج سيعمل على: "الارتقاء بدور الشق النسائي في المسجد الحرام، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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