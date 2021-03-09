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"تنويه جديد" من إمارة أبو ظبي بشأن إجراءات الدخول إليها

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health

وبحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية، نوهت اللجنة إلى "أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات الدخول الحالية والمعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، والخاصة بالمطعمين والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19".

وأضافت أنه "يعفي البروتوكول المعتمد حالياً المطعمين والمشاركين في التجارب الذين تكون صفتهم المعرفة (النجمة أو E) في تطبيق الحصن ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن".

وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات والأخبار من المنصة الرسمية، والتأكد من صحتها قبل تداولها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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