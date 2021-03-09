البرازيل تبدأ إنتاج لقاح استرازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت البرازيل أمس الاثنين عملية إنتاج واسعة النطاق للقاح استرازينيكا في منشآه فيوكروز البحثية في ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.



وقد تجاوز اللقاح، الذي سوف يتم إنتاجه باستخدام أدوية مستوردة من الصين، الاختبارات الضرورية، ومن المتوقع أن يتم تسليم وزارة الصحة 3.8 مليون جرعة بحلول نهاية مارس الجاري.

وأدى وصول شحنة المواد الخام لتصنيع 12.2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا مؤخرا إلى أن تكون هناك آمال جديدة لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالتطعيم في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا في البرازيل.

وتمتلك البرازيل حاليا ما يعد أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات في أمريكا اللاتينية.

ويسعى مصنع فيوكروز لإنتاج 110 مليون جرعة من اللقاح بحلول منتصف العام باستخدام مواد دوائية مستوردة.

وبفضل التكنولوجيا المستوردة، سوف يتمكن المصنع خلال النصف الثاني من العام من إنتاج 119 مليون جرعة بصورة مستقلة تماما.

وكانت البرازيل قد بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا في يناير الماضي.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت أكثر من 266 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وشهدت البرازيل مؤخرا أسوأ أسبوع لها فيما يتعلق بالوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت نجو 10 آلاف حالة وفاة خلال سبعة أيام.