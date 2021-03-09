شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من مدينة بنغازى الليبية إلى مصراتة بعد توقف دام 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية وصول أول طائرة من مطار بنينا ببنغازى إلى مطار مصراته، ودلك بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب التى كانت دائرة هناك.