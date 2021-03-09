شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 أعوام على إسرائيلى من عرب 48 بتهمة التخابر لصالح حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المحكمة المركزية الإسرائيلية فى مدينة حيفا، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 5 أعوام لإسرائيلي من عرب 48 بتهمة التخابر لصالح حزب الله اللبنانى.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً لحيثيات الحكم فإن محمود جبارين، تواصل مع عناصر من حزب الله، وتمت إدانته بالاتصال والتخابر مع عميل أجنبى، وتقديم معلومات، والتضامن مع منظمة إرهابية، ودعمها من خلال تقديم معلومات حساسة.

وكشفت التحقيقات أن "جبارين" قام بتصوير مناطق حيوية إسرائيلية بما فيها محطة الطاقة الكهربائية فى مدينة الخضيرة بحيفا، وقام بإرسالها لعناصر حزب الله.

واعترف" جبارين"، بالتهم المنسوبة إليه، واعترف بأنه قام بتصوير دوريات عسكرية إسرائيلية ومناطق عسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وكان أمين عام حزب الله اللبنانى حسن نصر الله، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قائلا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها، وأضاف حسن نصر الله: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".