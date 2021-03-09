شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت مجموعات المستوطنين ومخابرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أنّ 30 مستوطنًا و15 طالبًا وموظف آثار اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساَ تلمودية، بحراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وفى سياق متصل، اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أمس الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الإثنين - بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.