وزير خارجية ليبيا ومبعوث الاتحاد الأوروبى يبحثان مسار الحوار السياسى الليبى

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الليبى محمد سيالة مع مبعوث الاتحاد الأوروبى فى ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الأسبانية لشؤون حوار الثقافات رامون بليكوا، والسفير الإسبانى فى ليبيا خافيير جارثيا لاراتشى مستجدات مسار الحوار السياسى الليبى.

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية، فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض الدور الذى يلعبه الاتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والإستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط، والخطوط العريضة لتصور لمشروع أوروبى للمصالحة على المستوى المحلى والوطنى ويمكن أن يكون أساس فى المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الامم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطى وشامل.

وأعرب مبعوث الإتحاد الأوروبى فى ليبيا عن استمرار الدعم الأوروبى لليبيا واستعداد الإتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبى فى تنظيم الإنتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.