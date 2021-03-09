شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تقضى بسجن صهر زين العابدين بن علي 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة تونسية حكم بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي 10 أعوام.

وكان قد رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى بلده، واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب) أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.