شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة النووية الإماراتية تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات" اليوم الثلاثاء، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت قد قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن الوحدة رقم واحد من محطة براكة للطاقة النووية بلغت نسبة مئة بالمئة من الطاقة الكهربية للمفاعل أثناء اختبار.