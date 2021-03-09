شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» توضح حقيقة مقطع «النمر الأسود» بمحافظة فيفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة المقطع المتداول بشأن وجود نمر أسود بمحافظة فيفاء.

وقال المركز في تغريدة على “تويتر”: إنه إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن توثيق النمر الأسود بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان يود المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن المقطع مصور خارج المملكة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يوضح سير نمر أسود فى أحد الشوارع ليلاً وزعموا أنه تم تصويره في فيفاء، إلا أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نفى ذلك.