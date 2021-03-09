شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» توضح حقيقة مقطع «النمر الأسود» بمحافظة فيفاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة المقطع المتداول بشأن وجود نمر أسود بمحافظة فيفاء.
وقال المركز في تغريدة على “تويتر”: إنه إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن توثيق النمر الأسود بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان يود المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن المقطع مصور خارج المملكة.
وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يوضح سير نمر أسود فى أحد الشوارع ليلاً وزعموا أنه تم تصويره في فيفاء، إلا أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نفى ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحياة الفطرية» توضح حقيقة مقطع «النمر الأسود» بمحافظة فيفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.