حقيقة إلقاء القبض على المتحرش بطفلة المعادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر القبض على المتحرش بطفلة المعادي داخل مدخل عقار سكني.



وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة لـصحيفة " بوابة أخبار اليوم" المصرية أن الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المتهم، وأوضح المصدر أن رجال المباحث حددوا المتهم وجار القبض عليه وملاحقته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا