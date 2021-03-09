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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة إلقاء القبض على المتحرش بطفلة المعادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر القبض على المتحرش بطفلة المعادي داخل مدخل عقار سكني.
وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة لـصحيفة " بوابة أخبار اليوم" المصرية أن الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المتهم، وأوضح المصدر أن رجال المباحث حددوا المتهم وجار القبض عليه وملاحقته.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا