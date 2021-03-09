مصر... ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن أسعار الذهب اليوم، ارتفعت في مصر بمقدار 4 جنيهات كاملة.

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وتزامنت تلك الارتفاعات مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الأوقية عالميا بنحو 17 دولارا، ليصبح 1697 دولارا أمريكيا.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت انخفاضات عميقة خلال اليومين الماضيين، قبل معاودتها للارتفاع صباح اليوم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24، 859 جنيها مصريا، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 752 جنيها مصريا، بينما جاء سعر غرام الذهب بعيار 18، 644 جنيها مصريا.

وبلغ كذلك سعر جنيه الذهب في السوق المصرية، 6016 جنيها مصريا.