أمير سعودي يرد على تغريدة للسفارة الأمريكية في الرياض حول اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ما تقوم به جماعة الحوثي هو أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل كأنها حزب يمني".

وأشار إلى أن "المواقف غير الصريحة والواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة".

وجاءت انتقادات الأمير السعودي ردا على تغريدة للسفارة الأمريكية في الرياض عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.. تظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وبعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، سلطاته في يناير الماضي، قرر وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، وألغى قرارا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وعقب هذه القرارات لإدارة بايدن، صعد "أنصار الله" هجماتهم ضد السعودية، عبر إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة المفخخة.