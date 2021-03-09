"الأمن الوطني تدخل"... وزير التعليم المصري يتحدث عن الغش في امتحانات الثانوية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة والناس"، نقلها موقع "المصري اليوم" إنه بعد "التعرض لأزمة في أول أيام الامتحانات تم حل مشكلة.. "سيستم" الامتحان بعد ساعتين من الامتحان الأول".

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ولفت الوزير إلى أنه "تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتقوية الخوادم الحاملة للامتحانات".

وتابع شوقي: "خلال أيام الامتحانات استقلبنا 200 مليون إجابة إلكترونية، وإحكام السيطرة على السيستم إنجاز كبير جدًا.. كل يوم بنمتحن 600 ألف طالب في الثانوية".

وأكد الوزير أن "التصحيح يتم من خلال الكمبيوتر في الصف الأول والثاني الثانوي، وأنه يتم إعداد تقرير لكل طالب يشتمل على نقاط القوة والضغط له في كل مادة، حيث إن الهدف من الامتحان هو التدريب".

وشدد الوزير على أن "الأمن الوطني (التابع لوزارة الداخلية المصرية) ضبط أصحاب الهاشتاغات التعليمية عن الغش"، مؤكدا على أنه "يهمنا الوعي من قبل الطلاب وأولياء الأمور".