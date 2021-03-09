لافروف في مؤتمر مع نظيره الإماراتي: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، أن روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

كما أعرب لافروف عن أمل بلاده أن توافق أبو ظبي على استخدام لقاح "سبوتنيك V"، مضيفا: "في يناير من هذا العام، تم تسجيل لقاح سبوتنيك V رسميًا هنا للاستخدام في حالات الطوارئ. نتوقع أن تتم الموافقة على هذا اللقاح قريبًا للاستخدام في التطعيم الروتيني للسكان".

وتابع: "سنقوم بتأسيس مشاريع جديدة مع أبو ظبي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي أن "العلاقات مع روسيا تشهد تطورا ملحوظا في مجالات عدة".