"الأعداد تزداد"... وزير الصحة الأردني يتحدث عن وضع كورونا في بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير في لقاء مع إذاعة "الأمن العام"، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة "عمون" الأردنية أن "هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد"، مضيفا: "نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير".

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وأشار عبيدات إلى أن "المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب هذه الأرقام، وتم زيادة السعة السريرية لدرجة استطاعتنا لمواجهة الأرقام التي نشهدها اليوم".

وأكد أنه "حسب الاتفاقية المعقودة مع ائتلاف كوفاكس والشركات الأخرى تصلنا لقاحات تباعا ولكنها ليست كالرقم الذي نتمناه ومن الصعب أن تحقق أي دولة الأرقام من اللقاحات التي بحاجة لها، وسيكون الشهر الحالي من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم حسب الاتفاقيات المعقودة".

وقال الوزير إن "الوضع الوبائي يحتاج للصبر والالتزام من الجميع وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر فيه المملكة من الناحية الوبائية".

وأضاف: "هذه مسؤوليتنا كمواطنين وأفراد، وعلينا الالتزام بكل ما يطلب من وسائل الوقاية، وهذه الأمور يجب أن لا نقلل من أهميتها فهي سلاح قوي بأيدينا كما هي المطاعيم فالدول لن تستطيع جني ثمار المطاعيم الا بعد شهور من الآن ولن ينتهي بشهر أو شهرين ويحتاج لعدة أشهر وبالنصف الثاني من العام الحالي".

ولفت الوزير إلى أنه سيكون هناك تقييم نهائي للوضع الوبائي وسيتم دراسة الوضع ومعرفة الاجراءات التي من شأنها تقليل عدد الإصابات والوفيات، وعليه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن الحظر الشامل والجزئي والإجراءات الجديدة.

وأعرب نذير عبيدات عن أمله بأن نخرج بأقل الخسائر من هذه الموجة وتعود الإصابات للانخفاض قريبا، وهو ما لن يحدث في يوم وليلة ويحتاج لأسبوعين أو 3 أسابيع حتى تعود الأمور للتحسن وتصبح مريحة أكثر.