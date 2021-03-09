ابن زايد يهاجم قرار ترامب الأخير بشأن سوريا ويتحدث عن عودتها للجامعة العربية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Artem Kreminsky

وأضاف، ابن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن "قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا"، مؤكدا أن "إبقاء القانون كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا".

يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على ما أصبح يعرف بـ"قانون قيصر" ليدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو، ويشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري، وأعلنت أمريكا تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية.

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الإماراتي: "أعتقد أن هناك ضرورة للتعاون والعمل الإقليمي لعودة سوريا وهذا يتطلب جهدا عربيا وسوريا".

وبين حين وآخر تخرج تصريحات من بعض السياسيين العرب حول لزوم عودة سوريا إلى الجامعة العربي، فيما أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من المبكر الحديث عن وجود نوايا لدعوة سوريا للانضمام إلى الجامعة العربية.