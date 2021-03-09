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اليوم.. استعراض مستجدات فيروس كورونا بمشاركة متحدثي الصحة والتجارة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - تعقد وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض مستجدات فيروس المستجد، بمشاركة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.  

ومن المقرر أن يسلط متحدث وزارة التجارة الضوء على مشاركة المنشآت التجارية في التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال منح الخصومات، ويستعرض أبرز مخالفات المنشآت التجارية خلال الفترة الماضية، وأهمية تقيد المنشآت التجارية بالبروتوكولات الصحية، كما سيناقش استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات.

فيما يستعرض المتحدث باسم وزارة الصحة مستجدات لقاح كورونا، والمؤشرات الوبائية، كما سيناقش الإحصائيات والخدمات الصحية المقدمة، ويجيب عن أبرز الاستفسارات.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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