الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على المملكة “غير مقبولة” وتعرض حياة المدنيين للخطر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات بدون طيار التي قامت بها مليشيا الحوثي على منشآت أرامكو السعودية في الظهران ورأس تنورة والمواقع المدنية الأخرى.

وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: هذه الهجمات غير مقبولة فهي خطيرة لأنها تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر بما في ذلك حياة المقيمين من الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب برايس، عن القلق العميق من تكرار الهجمات على المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات ليست من فعل جماعة جادة بشأن السلام، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار للانخراط في مفاوضات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندنر كينغ الذي يعمل بشكل وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس.