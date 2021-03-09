الكويت - هبة التوبجي - مد بصرك

نحو سمك السماء

هل ترى من أحد .. ربما نعم ..

.. ربما لا ..

بيننا يتسع المدا

ليت هذا البعد ماء

ليعبر لك قلب

كل أحلامه هباء

مد بصرك نحو غد

لم يأت بعد

أنت الذي لم يُعَدّ

واجه زمانك

واجه سنين البعد

وكن على حذر

وقتنا هذا مفخخ

يحمل قنابل التوقيت

واسأل إن شئت

جموع الغائبين

هل سيأتون

ربما نعم .. ربما لا

هل نطفيء في مدانا القنديل

أو ننتظر بضع سنين

ربما نعم ربما لا

نادِ في مداك البعيد

هل من أحد

.. ربما نعم ..

.. أو .. ربما لا ..

ليت صوتي كان ماء

يمضي عبر ذاك المدى

يغرق في صداه العديد

أوقد على حطب الأمنيات

حلم طال انتظاره

أو عد من حيث كنت

في العدم في اللا وجود

لن يأتي من سكن الرحيل

من هنا .. كان يطل

من خلف تلك التلال

في مؤخرة الركب

عجوز محدودب الظهر

يسير بخطى مثقلات

مستقبل الحاضر

بنظر طرفه المتعثر

وخلفه تمحو الريح الأثر

صبوني في إناء الأبد

لأمتطي صهوة السفر

لاسافر عبر ذاك الزمن

في يدي خريطة الترحال

قصيدة

الشاعر: مطلق سرور الزايدي