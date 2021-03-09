شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تُصدر بياناً بشأن ما تم تداوله عن تثبيت العاملين المؤقتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام هاني بن حسني حيدر؛ والمتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله عسيري، على ما تم تداوله عن العاملين المؤقتين.

وقال متحدث شؤون الحرمين، أنه في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين وتهيئة الفرص الوظيفية كافة لهم، فإن التوجيهات الكريمة تقضي بإيلاء هذا الموضوع حقه من الاهتمام؛ حيث بذلت الرئاسة جهوداً كبيرة في هذا المجال حرصاً على توفير الوظائف لهذه الشريحة المهمة، حسب الأنظمة المتبعة والضوابط المعتبرة.

وأوضح أن الرئاسة ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع، بل هناك جهات أخرى لها علاقة به كوزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، وهم حرصاء على إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، والرئاسة حريصة كل الحرص على التنسيق الدائم والمستمر مع هذه الجهات المعبرة لتحقيق رغباتهم قدر الإمكان خاصة في التخصصات المهمة والنوعية المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والحاصلين على المؤهلات المتميزة والشهادات التدريبية المعتمدة والمؤهلات العالية التي تحتاج إليها الرئاسة والوكالة.

وأكدت الرئاسة، على حرصها التام والمتواصل مع الجهات ذات العلاقة لعلاج هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبة والممكنة له في ضوء الأنظمة والإمكانات، علماً أن قضايا الموظفين على وظائف مؤقتة، ليست خاصة بالرئاسة ويسري عليها ما يسري على سائر الجهات الحكومية.