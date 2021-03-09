وسائل إعلام مصرية تنشر معلومات جديدة حول المتحرش بطفلة المعادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة حول حادث التحرش الجنسي بطفلة داخل أحد العقارات بمنطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة.



ووفق موقع المصري اليوم المحلي، فإن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون على إشارة ميدان الحرية بحي المعادي.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة استدراج أحد الأشخاص لطفلة صغيرة إلى مدخل بناية محاولا التحرش بها جنسيا عبر ملامسة أجزاء من جسدها، قبل أن تخرج سيدة من شقة في الطابق الأرضي من البناية ذاتها وتنقذها.

ونقل الموقع عن أحد العاملين في المنطقة أن ”الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع“

وأضاف أن الفتاة رأت الرجل عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل؛ ما دفعها للخروج إليه ومواجهته، إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بضرورة معاقبة المعتدي على الطفلة