اتبعوا هذه الحيل البسيطة.. لتخفيف ألم الرأس الشديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد ألم الرأس أو الصداع وحتى داء الشقيقة من أكثر الأوجاع شيوعاً في العالم.



ويتم الاعتماد على الأدوية المسكّنة المعروفة، لتهدئة الوجع. كما يمكن اللجوء إلى طرق أخرى منها النوم والخلود إلى الراحة واتباع وسائل التخفيف من التوتر.

ومن المفيد أيضاً اتباع حيلة سهلة جداً، وتتمثّل بشرب الكثير من الماء، أي تناول كوب منه مرة كل ساعتين.

فمن الممكن أن يكون سبب الوجع هو جفاف الجسم، مما يحدث خللاً في مستوى السوائل والإلكتروليت فيه. وهو ما يمنع أعضاءه الحيوية من العمل بشكل صحيح وصحي. ولهذا من الضروري شرب كمية كافية من الماء تجنّباً للمشاكل الصحية وخصوصاً الصداع. وفقاً لمجلة لها.

والحرص دائماً على تناول الأطعمة الصحية، الخالية الدهون الضارّة والسكريات. ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية. فهذا يساعد على الحد من التوتر وقد يدفع إلى الشعور بالعطش وشرب الماء، ويحد بالتالي من المعاناة من المشاكل المختلفة.