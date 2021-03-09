شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة لا تتناوليها أبدًا عندما تشعرين بالاجهاد والتوتر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترتبط القناة الهضمية والدماغ بشكل مباشر من خلال العصب المبهم، مما يخلق طريقًا سريعًا للتواصل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، يوجد ما يقرب من 95٪ من مستقبلات السيروتونين (هرمون السعادة) في أمعائك، لذلك ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك العاطفية.



والتوتر والقلق من المشكلات النفسية الناتجة عن الضغوطات المختلفة، كما أن هناك بعض الأنواع من الأطعمة التي تساعد علي الاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق، هناك أيضاً مجموعة من الأطعمة تعتبر الأسوء تؤدي إلا إلى تفاقم مشاعر القلق والتوتر يجب عليك تجنب تناولها إذا كنت تشعر بالقلق.

الكافيين

يؤدى تناول أكثر من فنجانين من القهوة إلى زيادة مستوى الالتهاب وهرمونات التوتر (مثل الكورتيزول والأدرينالين)؛ مما يؤثر على الحالة النفسية للإنسان؛ ويصيبه بالتوتر والاكتئاب، كما أنه يؤدي إلى صعوبة في النوم بشكل كبير.

ولهذا، ينصح الأطباء إلى استبدال القهوة بالشاي الأخضر أو الأسود الغني بـ L-theanine ، وهو مادة تكيفية تساعد الجسم على التخلص من الإجهاد الطبيعي: "يمكن أن يكون تخفيف آثار من الكافيين.

السكر

يزيد السكرمن مقاومة الأنسولين ويحفز اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء مما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم والدماغ؛ مما يؤدي الالتهاب العصبي إلى زيادة مستويات القلق والاكتئاب والتعب العقلي.

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين

الجلوتين هو البروتين الذي يوجد في أنواع من الحبوب مثل الشعير والقمح والشوفان، والتي تدخل في بعض المعجنات والفطائر المختلفة، ويؤثر تناولها على الحالة المزاجية والتعرض إلى الإصابة بالأرق والتوتر، كما يصاحبه الإصابة بالصداع والاضطرابات بالجهاز الهضمي، ولهذا يجب التقليل من تناولها قدر الإمكان.

حبوب الإفطار

قد تكون الحبوب وجبة إفطار سريعة، لكنها لا تحتوي على الكثير من القيمة الغذائية. في أغلب الأحيان، فهى في الواقع "طعام معالج ومليء بالسكر"، مما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح ، فيرتفع مستوى الأنسولين طوال اليوم، والذي يمكن أن يفسد مزاجك.

الأسبارتام

تساعد الأطعمة التي تحتوي على السكريات والمحليات الصناعية في الإصابة بالتوتر والاكتئاب، خاصة التي تحتوي على مادة "الأسبارتام" التي تمنع إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يُعَد من الهرمونات المسؤولة عن السعادة والحالة المزاجية للإنسان.

اللحوم المصنعة

تناول الأطعمة التي تحتوي على اللحوم المصنعة مثل اللانشون والنقانق، وتناول أيضا الأجبان المطبوخة يؤدي إلى الإصابة بالتوتر؛ حيث إنها تحتوي على مادة الهيستامين، التي تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة ومنها الجهاز العصبي؛ ما يعرض من يتناولها إلى القلق.

الأطعمة التى تحتوى علي الدهون غير الصحية

تُعَد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة (الغير صحية) من الأطعمة الخطيرة على الصحة النفسية والصحة العامة أيضا؛ حيث إنها تساعد على الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق وحدوث التقلبات المزاجية، بالإضافة إلى أنها تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

الصودا

لا يوجد أي قيمة غذائية للصودا، كما أنها ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع. فضلا عن ذلك، فهناك ارتباط بين الاكتئاب والصودا. ويسبب الكافيين الذي تحتوي عليه الصودا أيضا القلق.