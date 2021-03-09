"واتساب" سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية.



وسيتوقف التطبيق عن العمل على أجهزة "آيفون" القديمة، بحسب تقرير لموقع WABetaInfo.

ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.

وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.

وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.

وبداية من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3.