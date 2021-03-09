تونس تتسلم اليوم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر أن تطلق الحكومة التونسية خلال أيام حملة التلقيح الوطنية، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.

وحصل لقاح "سبوتنيك V" على رخصة الترويج في السوق التونسية منذ 30 يناير/كانون الثاني 2021.

وأمس الاثنين، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن هذه الكمية "ستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص".

وأضافت: "بتضافر جهود كلّ الجهات المختصة المدنية والعسكرية، سيتمّ توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا".

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي إصابات كورونا في تونس 237 ألفا و704، منها 8 آلاف و201 وفاة، و202 ألفا و399 حالة تعاف.