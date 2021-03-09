مصر.. القبض على المتحرش بطفلة المعادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المحامية المصرية دينا المقدم، عبرحسابها الخاص بموقع "فيسبوك" أنه تم القبض على المتحرش بطفلة المعادي، بعد ساعتين من بلاغها نجدة الطفل وفحص الفيديو الذي أظهر قيام شاب يرتدي بدلة سوداء باستدراج طفلة تبلغ من العمر ما يقرب 6 سنوات، في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار، وقيامه بالتحرش بالطفلة الصغيرة وملامسة أجزاء من جسدها.



وتداول أمس عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، مما أثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب لرواد السوشيال ميديا؛ مطالبين بسرعة القبض على الشاب وفتح تحقيق فوري في الواقعة.