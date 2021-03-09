شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بطقس مستقر على مناطق المملكة اليوم.. وتحذير من موجة غبارية نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

موجة غبارية

وتوقع موقع طقس العرب، احتمالية تأثر أجزاء واسعة من المملكة يومي الجُمعة والسبت برياح قوية وموجاتُ غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مُترافقة مع عُبور لجبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.

ويُتوقع أن يتأثر أقصى شمال المملكة بمنخفض جوي نهاية الأسبوع، هذا المنخفض سيدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، ووصولاً حتى العاصمة الرياض، اضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراب في البحر وارتفاعاً للأمواج إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

عواصف غبارية

من جانبه، توقع خبير الطقس عبدالله المسند، أن تتعرض المملكة لعواصف غبارية قائلا: “‏عندما تسمع أن منخفضاً (L) جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها ‎المملكة والتي نصيبها ـ عادة ـ لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام والله أعلم”.

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: