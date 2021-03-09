شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه محافظة خميس مشيط.

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