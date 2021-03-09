شكرا لقرائتكم خبر عن «وان بلس» تطلق هاتفها الجديد OnePlus 9 في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة“ون بلس“23 مارس الجاري، موعداً للكشف عن سلسلة هواتفOnePlus 9المنتظرة والمتوقع أن تظهر مع 3 هواتف مختلفة.

وعلى عكس الشركات الأخرى التي قررت مؤخرًا الاستغناء عن الشاحن في علب الهواتف، فإن ون بلس أكدت عبر رئيسها على منتديات الشركة قدوم هواتفها مع شواحن داخل العلب.

الجدير بالذكر أن الهواتف القادمة ستحمل مستشعرات سونيIMX789في كاميراتها، ومن المتوقع أن تأتي مع شاحن سريع 45 واط، وتعمل بتقنية الجيل الخامس، وتحمل شاشة بتحديث 120 هرتز.