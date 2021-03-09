شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يناقش المستجدات مع الأمين العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، تناولت المكالمة الأوضاع المحلية والإقليمية وتطورات ملف سد النهضة.

وجدّد الأمين العام للأمم المتحدة دعمه لعملية الانتقال الديموقراطي بالبلاد، كما أشاد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة، مُعرباً عن تطلِّعِه في أن تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.