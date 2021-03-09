واشنطن تدين هجوم الحوثيين "السافر" على منشآت نفطية سعودية

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واشنطن: دانت الولايات المتحدة الاثنين الهجوم الذي شنّه الحوثيون اليمنيون ضد منشآت نفطية سعودية، واعتبرت أن المتمردين لا يبدون أي جدية حيال جهود السلام التي تقودها واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "ندين الهجوم السافر للحوثيين بطائرة مسيّرة وبصاروخ ضد منشآت أرامكو السعودية".

وتابع "وتيرة هجمات الحوثيين على السعودية، وهجمات كهذه، ليست أفعال مجموعة جادة بشأن السلام".

وأضاف "برأينا وبرأي حلفائنا وشركائنا يتعيّن على الحوثيين أن يبرهنوا أنهم يريدون الانخراط في العملية السياسية. يتعين عليهم، بكل بساطة، أن يوقفوا هجماتهم وأن يباشروا التفاوض".

وكان المتمردون الحوثيون قد أعلنوا على تويتر أنهم أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على رأس تنورة، وعلى أهداف عسكرية في منطقة الدمام وفي المناطق الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود اليمنية.

وأعلنت الرياض الأحد إسقاط طائرة مسيّرة استهدفت ساحات الخزانات النفطية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقيّة واعتراض وتدمير صاروخ أطلِق باتّجاه منشآت لمجموعة آرامكو في الظهران (شرق).

وجعل الرئيس الأميركي جو بايدن أولوية لإدارته وضع حد للحرب الدائرة منذ ست سنوات في اليمن والتي أدت بحسب الأمم المتحدة إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة قد شطبت الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية استجابة منها لشكاوى مجموعات إغاثية بأن التدبير الذي اتّخذته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب يعرّض عملياتها للخطر.