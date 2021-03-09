طائرات التحالف تغير على الحوثيين في صنعاء

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الرياض: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أنه بدأ عملية عسكرية عبر شن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى، بعد اعتراض عشر طائرات مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى أن العملية "تستهدف القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات.

وتسببت الغارات بانفجارات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بينما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس تصاعد أعمدة دخان في السماء.

وتحدّثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين عن سبع غارات في صنعاء.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.

وبحسب التحالف، تم "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...)بطريقة ممنهجة ومتعمدة" في السعودية.

ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد المتمرّدون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك في مأرب في شمال اليمن منذ أن بدأ المتمردون هجوما الشهر الماضي للسيطرة على آخر معاقل السلطة في الشمال. وتقع مأرب في محافظة غنية بآبار النفط وقريبة من العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف الأحد أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من الميليشيا".

وتابع "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسّر وتيرة التصعيد الإرهابي".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.