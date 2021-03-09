التحالف الدولي يكشف حقيقة الانفجارات الضخمة التي هزت قاعدة عين الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك". أن "الأنباء عن استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ (ليست صحيحة)، مشيرا إلى أن "أصوات الانفجارات ناجم عن تدريبات وعملية فحص أسلحة".

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هذا ونشرت وسائل إعلام في وقت سابق من مساء الاثنين، أنباء عن استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ.

وتداولت أخبار عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع ووكالات إخبارية في العراق، في وقت سابق اليوم، عن سماع دوي انفجارات في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وسقطت، الأربعاء الماضي، 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.