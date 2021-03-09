الرئاسة التركية: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج

الكويت - هبة التوبجي - أكدت رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، أنه “يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع مصر وعدد من دول الخليج”.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأميركية: “يمكن فتح فصل جديد في علاقتنا مع مصرودول الخليج، للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين”. وفقا لـ”العربية”

وكرر موقفاً تركياً أخيراً يفيد بأن “مصر دولة مهمة في الوطن العربي، وتبقى عقل العالم العربي، وهي قلب العالم العربي”، مضيفاً: “نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا، وعملية السلام والفلسطينيين”.

وتابع: “يمكننا معالجة عدد من هذه القضايا، وخفض التوترات، ويمكن لهذا النوع من الشراكة أن يساعد في الاستقرار الإقليمي، من شمال إفريقيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”.