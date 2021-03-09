شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: السودان تُحقق تقدما ملموسا في برنامجها الإصلاحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يُراقبه خبراء الصندوق، والذي يدعم برنامجًا إصلاحيًا تبنته الحكومة يستهدف تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتدعيم أسس الحوكمة.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس الاثنين أن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف.