شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «الصحة» للحاصلين على لقاح كورونا خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الصحة، توجيهاً مهماً للمواطنين والمقيمين الذين حصلوا على جرعات من لقاح كورونا خارج المملكة. وطالبت الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا خارج المملكة، بسرعة تحديث حالتهم من خلال الاتصال على الرقم 937، وذلك لضمان سلامتهم.

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