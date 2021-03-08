شكرا لقرائتكم خبر عن تباين ردود الأفعال.. تصرف غريب من مسن في حديقة عامة قبل انصرافه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام رجل مسن بوضع خبز جاف وتكسيره في حديقة عامة بعد انتهاء جسلته.

وظهر هذا الرجل المسن بعد أن انتهى من جلسته بتكسير الخبز الجاف لتأكل منه الطيور والدواب بعد ذلك.

وتباينت ردود الأفعال بشأن هذا المقطع، حيث أشاد البعض بسلوك هذا الرجل المسن، داعين له بالبركة، بينما علق آخرون بقولهم إنه يمكن أن يضع الخبز للطيور في مكان آخر بدلا من وضعه على الأرض.