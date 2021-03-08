إصابات كورونا في أمريكا تشهد أبطأ انتشار لها منذ بدء الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

مع جهود التطعيم الجارية على قدم وساق في الولايات المتحدة، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 5ر1٪ فقط في الأسبوع المنتهي أمس الأحد، فيما وصفت بأنها أبطأ زيادة منذ بدء الجائحة قبل عام تقريباً.



وسجلت الولايات المتحدة 420 ألفا و285 حالة إصابة خلال هذا الأسبوع، بعد تسجيلها 471 ألفا و198 حالة في الأيام السبعة السابقة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرغ، وذلك في أقل نسبة زيادة منذ أن بدأت بلومبرغ تتبع الحالات في يناير 2020.

وخلال الأسبوع الماضي تم التطعيم باللقاح المضاد للفيروس بمعدل 16ر2 مليون جرعة يوميا في الولايات المتحدة بإجمالي 4ر90 مليون جرعة بحسب بيانات بلومبرغ.