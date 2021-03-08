دبي - محمود عبدالرازق - وتضمن الحفل تدشين نصب تذكاري خاص بالرئيس الراحل ضمن حرم الجامعة، كما تم افتتاح معرض تستضيفه كلية الفنون الجميلة تحت عنوان "هوغو تشافيز" نحو 25 لوحة فنية.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أشار السفير الفنزويلي بدمشق، خوسيه بيومورجي، إلى مصادفة إحياء الذكرى الثامنة لرحيل القائد هوغو تشافيز في هذا اليوم الخاص حيث العيد العالمي للمرأة، منوها بالرئيس الراحل كأحد أبرز الداعمين لقضايا المرأة.

© Sputnik . Mohammad Damour جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز

وعبر السفير الفنزويلي عن فخره "بالاحتفال في سوريا بذكرى تشافيز الذي أحب هذا البلد وزاره العديد من المرات، مشيرا إلى أنه كان من أول القادة والرؤساء الداعمين لسوريا في الحرب التي تستهدفها، وفي مكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة".

© Sputnik . Mohammad Damour جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز

ورأى السفير بيومورجي دلالات عظيمة في إقامة نصب تذكاري لتشافيز في جامعة دمشق التي منحته دكتوراه فخرية، معتبرا أن هذا الحفل يجسد تكريما لرمز من رموز الكفاح الوطني في العالم، في بلد يكافح الإرهاب بلا هوادة دفاعا عن وطنه.

© Sputnik . Mohammad Damour جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز

من جهته، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم بمواقف تشافيز ولا سيما تجاه سوريا، لافتاً إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

© Sputnik . Mohammad Damour جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز

وحضر الحفل كل من رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين، وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث الحاكم الدكتور خالد حلبوني، ومعاون وزير الثقافة توفيق الإمام، وعبير الجرف، مديرة إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق.

© Sputnik . Mohammad Damour جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز... صور

يذكر أن جامعة دمشق أطلقت اسم تشافيز على حديقة ضمن حرمها الجامعي في السابع عشر من شهر نيسان 2014 تقديراً لتاريخه النضالي.