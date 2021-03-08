بارزاني يؤكد الاستعداد للحوار والتوصل لاتفاق نهائي ودستوري حول المشكلات مع بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وغرد رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عبر تويتر، بقوله، "باسم حكومة إقليم كردستان، أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء الاتحادي، السيد مصطفى الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".

وتابع: "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور".

وكانت العلاقات بين بغداد وأربيل تدهورت بشكل كبير في 2017 بعد إجراء استفتاء في كردستان العراق بشأن الانفصال عن العراق. حيث أعلنت بغداد أن الاستفتاء غير شرعي، وشنت عملية عسكرية في المنطقة، وتمت السيطرة على مركز محافظة كركوك الغنية بالنفط.