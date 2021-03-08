شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان عن لقاءه بـ"السيستاني": التقيت رجلا كبيرا حكيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أراح نفسه، فيما أشار إلى تواضع وحكمة مضيفه.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال البابا فرنسيس إن زيارة العراق كانت مرهقة أكثر من الزيارات الأخرى، وشكلت رسالة عالمية شعرت أن من واجبي أن أقوم بحج الإيمان والتوبة.

وتحدث البابا فرنسيس عن لقائه بالسيستاني: "التقيت رجلا كبيرا حكيما، رجل دين تقيا وكان ذلك جليا فقط بمجرد الاستماع إليه. إنه شخص يتمتع بالحكمة والخفر".

واستطرد بابا الفاتيكان أن السيستاني قال لي إنه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم أهدافا سياسية أو ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية، ولقد أبدى احتراما كبيرا خلال لقائنا وهذا يشرفني، فهو لا يقف أبدا للترحيب بزواره لكنه وقف لإلقاء التحية علي مرتين.