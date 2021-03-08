شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 351 إصابة بكورونا والعاصمة الأردنية تسجل أعلى حصيلة للإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيلها 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض و418 حالة شفاء منه لتبلغ نسبة التعافي 97.59%.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة السعودية، الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 351 إصابة، لتصل إلى مستوى 380182 حالة، بينها 2616 نشطة و519 حرجة ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 5 مارس 384 حالة، وفي 6 مارس 382، وفي 7 مارس 357 حالة، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

كما سجلت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة إصابات يومية، بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة فيها، وبلغت 3929 من أصل 7431 إصابة جديدة سجلت في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 52 حالة وفاة و7431 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 435130 حالة، والوفيات إلى 4987 وفاة.

وفى نفس الإطار، أعلنت فرنسا عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج بالعناية المركزة بالمستشفيات بواقع 106 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو العدد الأعلى منذ 27 نوفمبر الماضى.