«مدني وادي الدواسر» ينقذ مقيماً سقط في خزان مياه تحت الإنشاء (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر، اليوم الإثنين، من إنقاذ مقيم سقط في خزان مياه تحت الإنشاء. وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر “تويتر” أنه تم نقل المقيم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بصحة جيدة.

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