بريطانيا تعلق على هجمات "أنصار الله" في عمق السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر السفير البريطاني في الرياض أن الهجمات التي نفذتها "أنصار الله: أمس، "متهورة" وأنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة مساع من أجل حل الأزمة اليمنية.
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البريطاني بالرياض: "هجمات الحوثيين المتهورة على أهداف مدنية تأتي في وقت تكثف الأمم المتحدة والسعودية مساعي الحل في اليمن".
عاجل | السفير البريطاني بالرياض: هجمات الحوثيين المتهورة على أهداف مدنية تأتي في وقت تكثف الأمم المتحدة و #السعودية مساعي الحل في #اليمن https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/abwdeoPC5k— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 8, 2021
وبدورها، أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفذته "أنصار الله"، أمس واستهدف منشآت حيوية سعودية، وأكدت السفارة التزام أمريكا بالدفاع عن السعودية.
ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض على صفحتها الرسمية في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".
وأضاف البيان: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".
وتأتي التعليقات الأمريكية البريطانية، بعد يوم واحد على تنفيذ "أنصار الله"، أمس الأحد، هجوما واسعا في العمق السعودي، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ عملية واسعة مؤكدة تدمير منشآت حيوية وعسكرية في السعودية.
وبحسب البيان، تم استهداف شركة "أرامكو" في عملية أطلق عليها "توازن الردع السادسة" مؤكدة نجاح العملية.
وأكد المحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إطلاق 14 طائرة مسيرة، منها 10 طائرات مسيرة نوع "ذو الفقار" و8 صواريخ باليستية استهدفت منشأة "أرامكو" وأهدافا عسكرية حيوية.
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ونوه سريع أن هذه العملية تأتي في إطار "حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الرد على تصعيد العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز".
ووعد العميد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على بلدِنا".