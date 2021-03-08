الأمم المتحدة تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية أدانت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

وعبرت المنظمة الدولية عن قلقها من الضربات الجوية السعودية ردا على ذلك.

وقال دوجاريك للصحفيين: "نحث جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "الأمر ببساطة أن مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر" إن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدفٍ عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد".

وقال يحيى سريع: "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية".

واعتبر المتحدث العسكري أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن) والحصار على بلدِنا".

يتبع...