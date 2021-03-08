البابا فرنسيس يكشف عن زيارته دولة عربية ثانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأدلى البابا فرنسيس بهذه التصريحات وهو على متن طائرة تعود به إلى الفاتيكان، وأوضح، "لبنان في أزمة ولديه ضعف ناتج عن التنوع لكن لديه قوة الشعب".

وتابع البابا: "لبنان هو رسالة... لبنان يتألم... لبنان فيه بعض الضعف الناتج عن التنوع، بعض هذا التنوع الذي لم يتصالح، لكن لديه قوة الشعب المتصالح، كقوة الأرز".

وأضاف: "البطريرك الراعي طلب مني في هذه الرحلة أن أتوقف في بيروت... الأمر بدا لي صغيراً، هذا فتات أمام ما يعانيه لبنان... كتبت له رسالة ووعدت أن أزور لبنان، لبنان اليوم في أزمة، وهنا لا أريد أن انتقص من أحد، هي أزمة وجود. ستكون رحلتي المقبلة إلى لبنان".

​وغادر البابا فرنسيس العراق، صباح اليوم الاثنين، بعد زيارة تاريخية هي الأولى إلى العراق استغرقت 4 أيام.

وجرى توديع رسمي للبابا في مطار بغداد الدولي، وكان في مقدمة المودعين الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته، وعدد من كبار المسؤولين.