شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات كورونا في الجزائر والمغرب.. والوفيات فى الرباط تبلغ حالة 8683 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 486325.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8683، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 472544.

من جانهبا أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 114382 حالة.

بينما تم تسجيل 5 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3018. هذا وقد تم تسجيل تماثل 123 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 79187 شخصا.

بينما يتواجد 19 مريض متواجدون في العناية المركزة.