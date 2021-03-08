تدريبات مشتركة بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية B52 (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية أجريا تمريناً ثنائياً، أمس الأحد شاركت فيه مقاتلات F15-SA السعودية، والقاذفات الاستراتيجية B52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قاذفتين من طراز بي – 52 حلقتا في مهمة دورية بعيدة المدى عبر منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهودها لطمأنة الحلفاء في المنطقة وردع إيران، موضحة أن أن طائرات بي – 52 حلقت عبر المنطقة بمرافقة منفصلة لمقاتلات من دول مختلفة لمقاتلات السعودية وقطر وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى.
ولفت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن سلاح الجو الأمريكي ينقل بشكل روتيني الطائرات والأفراد داخل وخارج وحول منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لتلبية متطلبات المهمة، والتدريب مع الشركاء الإقليميين، مما يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية”.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهي رابع مهمة بعيدة المدى لطائرات من طراز بي – 52 منذ بداية العام، لكنها الأولى منذ أواخر يناير.
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